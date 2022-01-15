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Gündem81 ile genelge gönderildi! Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı...
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81 ile genelge gönderildi! Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı...

Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı olmayanlarla ilgili flaş karar! 81 ile genelge gönderildi! Resmen değişti, artık zorunlu değil. Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Konuyla ilgili THY’den yapılan açıklamada ise "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır" ifadelerini kullanıldı.

15.01.2022 - 13:38 |
81 ile genelge gönderildi! Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı...

Son dakika haberine göre; aşısız kişiler için getirilen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda şöyle denildi:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

  • Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,
  • Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
  • Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
  • Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
  • Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.

PCR test zorunluluğu kaldırıldı! THY duyurdu
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PCR test zorunluluğu kaldırıldı! THY duyurdu

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekşi paylaşımında, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre; yolcular için HES kodunun ibraz edilmesi yeterli olacak.

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