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81 ilde ikinci el dolandırıcılığı! Lüks rezidansta yakalandı

İnternet üzerinden ikinci el eşya satan sitelere sahte ilanlar oluşturup elektronik eşya satışı yapan bir kişi, Türkiye’nin her tarafından vatandaşları dolandırdı.

04.02.2024 - 09:14 |
81 ilde ikinci el dolandırıcılığı! Lüks rezidansta yakalandı

Hakkında 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Selçuk T. (36) geçen günlerde İstanbul’a geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, o dolandırıcının Esenyurt’ta bir lüks rezidansta olduğunu tespit etti.

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'KİMLİĞİMİ KULLANMIŞLAR'

Hürriyet'te yer alan habere göre; rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Selçuk T. ilk ifadesinde, “Ben kimseyi dolandırmadım. Benim kimliğimi kullanmışlar” dedi.

Selçuk T. 68 yıl 6 ay kesilmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

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