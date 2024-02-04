81 ilde ikinci el dolandırıcılığı! Lüks rezidansta yakalandı

Hakkında 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Selçuk T. (36) geçen günlerde İstanbul’a geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, o dolandırıcının Esenyurt’ta bir lüks rezidansta olduğunu tespit etti.

'KİMLİĞİMİ KULLANMIŞLAR'

Hürriyet'te yer alan habere göre; rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Selçuk T. ilk ifadesinde, “Ben kimseyi dolandırmadım. Benim kimliğimi kullanmışlar” dedi.

Selçuk T. 68 yıl 6 ay kesilmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.