81 ilde ikinci el dolandırıcılığı! Lüks rezidansta yakalandı
İnternet üzerinden ikinci el eşya satan sitelere sahte ilanlar oluşturup elektronik eşya satışı yapan bir kişi, Türkiye’nin her tarafından vatandaşları dolandırdı.
04.02.2024 - 09:14 |
Hakkında 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Selçuk T. (36) geçen günlerde İstanbul’a geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, o dolandırıcının Esenyurt’ta bir lüks rezidansta olduğunu tespit etti.
'KİMLİĞİMİ KULLANMIŞLAR'
Hürriyet'te yer alan habere göre; rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Selçuk T. ilk ifadesinde, “Ben kimseyi dolandırmadım. Benim kimliğimi kullanmışlar” dedi.
Selçuk T. 68 yıl 6 ay kesilmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.