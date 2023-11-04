81 ilde eş zaman 'Çengel' Operasyonu: 216 şüpheli gözaltında

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 216 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi,

Bu operasyonlarda:

30.126 litre etil alkol,

15.300 litre kaçak sahte alkollü içki,

3.132 şişe kaçak sahte alkollü içki,

1.497 adet boş şişe,

2.364 adet bandrol,

2.658 adet alkol aroması,

2.134 adet etiket ele geçirildi.

25 adet yasadışı " Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi" tespit edildi.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

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Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum