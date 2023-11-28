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81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 kişi yakalandı

81 ilde düzenlenen 'Çember-7' operasyonu kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

28.11.2023 - 08:49 |
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

24 bin 483 personelle 4 in 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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