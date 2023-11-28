81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 kişi yakalandı
81 ilde düzenlenen 'Çember-7' operasyonu kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.
28.11.2023 - 08:49 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
24 bin 483 personelle 4 in 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.
Yerlikaya paylaşımında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.