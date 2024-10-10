GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı

81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen "Çember-23" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişinin yakalandığını bildirdi.

10.10.2024 - 08:29 |
81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Çember-23 operasyonlarının detaylarını duyurdu:

81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” düzenlenen “ÇEMBER-23” operasyonlarında 4.139 şahıs yakalandı.

Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Operasyon sonucunda:

0-5 yıldır aranmakta olan 4.060 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 51 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şahıs yakalandı.

Bu şahısların:

700’ü hırsızlıktan
140’ı dolandırıcılıktan
360’ı yağmadan
50’si cinayetten
106’sı cinsel suçlardan
721’i narkotik suçlarından
49’u terör suçlarından
448’i KOM (Kaçakçılık, Organize)
1.565’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4.139 şahıs yakalandı.
İ

şte bir örnek: Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca Kasten Yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42’de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43’te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Haberin Devamı

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Şimşek Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi

Bakan Şimşek Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi

Mısır ithalatına tarife kontenjanı: Resmi Gazete'de yayınlandı

Mısır ithalatına tarife kontenjanı: Resmi Gazete'de yayınlandı

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu