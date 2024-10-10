81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen "Çember-23" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Çember-23 operasyonlarının detaylarını duyurdu:
81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” düzenlenen “ÇEMBER-23” operasyonlarında 4.139 şahıs yakalandı.
Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz.
Operasyon sonucunda:
0-5 yıldır aranmakta olan 4.060 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 51 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şahıs yakalandı.
Bu şahısların:
700’ü hırsızlıktan
140’ı dolandırıcılıktan
360’ı yağmadan
50’si cinayetten
106’sı cinsel suçlardan
721’i narkotik suçlarından
49’u terör suçlarından
448’i KOM (Kaçakçılık, Organize)
1.565’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4.139 şahıs yakalandı.
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şte bir örnek: Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca Kasten Yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42’de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43’te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.