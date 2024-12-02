800 bin lira sıfır faizli kredi! Togg kampanya tarihini uzattı
Türkiye'nin yerli ve milli akıllı aracı Togg T10X için başlatılan kampanyanın tarihi uzatıldı. Kampanya kapsamında 800 bin liraya kadar bir yıl vadeli sıfır faizli kredi veriliyor.
02.12.2024 - 15:46 |
Doğuştan elektrikli olan Togg T10X'in kampanyasına devam etme kararı alındı.
Togg'dan yapılan açıklamada 800 bin liraya kadar tüm renklerde geçerli Aralık ayına özel finansman desteği yüzde 0 faizle sunuluyor.
TOGG'A GÖRE LİMİT
800 bin liralık faizsiz kredi, limitli adete T10X V2 için geçerli oldu. Limitli adete T10X V1 için ise 600 bin lira kredi yüzde 0 faizle 12 ay vadede ödeniyor.
30 AY VADELİ SEÇENEK DE VAR
Togg T10X almak isteyenler 800 bin lirayı 30 ay vadeli olarak yüzde 2,29 oranında faizle de alabilecek.