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8 yaşındaki kız çocuğuna ütüyle işkence iddiası

17.10.2026 - 23:32Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ŞANLIURFA (İHA)

8 yaşındaki kız çocuğuna ütüyle işkence iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine anne ile 2 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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