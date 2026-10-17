8 yaşındaki kız çocuğuna ütüyle işkence iddiası

Haberin Devamı

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Meydana gelen iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı

Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.