GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, borsa Cuma günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul (BİST) saat kaçta kapanıyor?
HaberlerGündem Haberleri 8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, borsa Cuma günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul (BİST) saat kaçta kapanıyor?
ABONE OL

8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, borsa Cuma günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul (BİST) saat kaçta kapanıyor?

Borsa İstanbul arefe günü resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, 8 Temmuz Arefe günü borsa İstanbul açık mı, arefe günü borsa kaçta kapanıyor, Cuma günü borsa saat kaça kadar açık, işlem saatleri ne?

06.07.2022 - 14:32 |
8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, borsa Cuma günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul (BİST) saat kaçta kapanıyor?

Arefe günü borsa açık mı 2022, kaça kadar açık, Borsa İstanbul arefe günü kaçta kapanıyor? Borsa İstanbul'un resmi tatilleri takvimi araştırılıyor. Borsada zamanında işlem yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte arefe günü borsa işlem saatleri ile ilgili merak edilenler…

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, KAÇTA KAPANACAK?

Borsa, 8 Temmuz Cuma günü yani arefe günü yarım gün açıktır. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar açık olacaktır.

BORSA RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tarih

Resmi Tatil

Durum

1 Ocak 2022, Cumartesi

Yeni Yıl Tatili

Kapalı

23 Nisan 2022, Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kapalı

1 Mayıs 2022, Pazar

Emek ve Dayanışma Günü

Kapalı

1 Mayıs 2022, Pazar

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba

Ramazan Bayramı

Kapalı

19 Mayıs 2022, Perşembe

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kapalı

8 Temmuz 2022, Cuma

Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı

Kurban Bayramı

Kapalı

15 Temmuz 2022, Cuma

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kapalı

30 Ağustos 2022, Salı

Zafer Bayramı

Kapalı

28 Ekim 2022, Cuma

Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2022, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

Kapalı

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

  • Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55
  • Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00
  • Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00
  • Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

  • Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00
  • Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01
  • Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05
  • Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07
  • Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

  • Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10
  • Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15
  • Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

 

    GÜNCEL HABERLER

    Gazeteci Can Ataklı'ya 10 bin 110 lira adli para cezası

    Gazeteci Can Ataklı'ya 10 bin 110 lira adli para cezası

    AK Parti'li Mahir Ünal, koronavirüse yakalandı

    AK Parti'li Mahir Ünal, koronavirüse yakalandı

    Sarallar grubuna operasyon! Gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Sarallar grubuna operasyon! Gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi