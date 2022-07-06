8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, borsa Cuma günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul (BİST) saat kaçta kapanıyor?
Borsa İstanbul arefe günü resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, 8 Temmuz Arefe günü borsa İstanbul açık mı, arefe günü borsa kaçta kapanıyor, Cuma günü borsa saat kaça kadar açık, işlem saatleri ne?
Arefe günü borsa açık mı 2022, kaça kadar açık, Borsa İstanbul arefe günü kaçta kapanıyor? Borsa İstanbul'un resmi tatilleri takvimi araştırılıyor. Borsada zamanında işlem yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte arefe günü borsa işlem saatleri ile ilgili merak edilenler…
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, KAÇTA KAPANACAK?
Borsa, 8 Temmuz Cuma günü yani arefe günü yarım gün açıktır. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar açık olacaktır.
BORSA RESMİ TATİL GÜNLERİ
Tarih
Resmi Tatil
Durum
1 Ocak 2022, Cumartesi
Yeni Yıl Tatili
Kapalı
23 Nisan 2022, Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar
Emek ve Dayanışma Günü
Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar
Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba
Ramazan Bayramı
Kapalı
19 Mayıs 2022, Perşembe
Kapalı
8 Temmuz 2022, Cuma
Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı
Kurban Bayramı
Kapalı
15 Temmuz 2022, Cuma
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kapalı
30 Ağustos 2022, Salı
Zafer Bayramı
Kapalı
28 Ekim 2022, Cuma
Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2022, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
Kapalı
Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:
- Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55
- Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00
- Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00
- Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55
Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.
- Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00
- Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01
- Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05
- Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07
- Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:
- Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10
- Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15
- Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15