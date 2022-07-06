8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, borsa Cuma günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul (BİST) saat kaçta kapanıyor?

Arefe günü borsa açık mı 2022, kaça kadar açık, Borsa İstanbul arefe günü kaçta kapanıyor? Borsa İstanbul'un resmi tatilleri takvimi araştırılıyor. Borsada zamanında işlem yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte arefe günü borsa işlem saatleri ile ilgili merak edilenler…

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, KAÇTA KAPANACAK?

Borsa, 8 Temmuz Cuma günü yani arefe günü yarım gün açıktır. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar açık olacaktır.

BORSA RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı 23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kapalı

8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı

15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı

28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir: