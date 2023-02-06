8 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.
06.02.2023 - 12:58 | | DHA
Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkardı. Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından canlı çıkarılan her bir kişi ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.