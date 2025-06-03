70 ülkeden toplandı, daha önce böylesi görülmedi! Dünyanın dört bir yanından ahşap sanatı Yalova'da

Yalova Üniversitesi ve Yalova Belediyesinde halk oyunları öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan 52 yaşındaki Hakan Evciman, mesleğini özel bir kurumda devam ettiriyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Evciman, zaman içinde çok sayıda ülkede yapılan uluslararası halk oyunları festivallerine ekipleriyle katıldı.

Almanya, Fransa, Rusya, Çin, Japonya, Endonezya, Tayland, Kore, Küba, Afrika ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinin aralarında olduğu yaklaşık 70 ülke gezen Evciman, gittiği yerlerde el işçiliğiyle dikkatini çeken ahşap eserleri hobi amaçlı toplamaya başladı.

Gezip gördüğü ülkelere özgü ahşap heykel, biblo ve oyma tablo gibi eserleri toplayan Evciman, 1300 civarındaki eseri sergilemek istedi.

Bunun için Yalova-Bursa kara yolunda yaklaşık 200 metrekarelik açık ve kapalı alanlara sahip bir koleksiyonevi oluşturan Evciman, gözü gibi baktığı ahşap heykelleri burada sergiliyor.

"YURT DIŞINDA GEZDİĞİM ÜLKELERDE BUNUN BİR ÖRNEĞİNİ GÖRMEDİM"

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Hakan Evciman, AA muhabirine, 45 yıldır Yalova'da yaşadığını ve işi gereği çok sayıda uluslararası halk oyunları festivaline katıldığını söyledi.

Gittiği ülkelerde ahşap çay kupalarıyla başladığı hobiye daha sonra heykelleri de eklediğini belirten Evciman, "Gittiğim yerlerde bu tarzda ürünler almaya başladım. 3-5 derken aşağı yukarı 1300 tane ürün aldım. Türkiye'den de aldığım ürünler de var. Bir hastalık, bir tutku oldu. Dolayısıyla bu seviyeye kadar getirdim." dedi.

Evciman, topladığı ürünleri herkesin görmesi için koleksiyonevi oluşturduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bunlar benim özel olarak topladığım, özene bezene aldığım ürünler. Bunu Yalova'ya gelen sanatseverlerin görmesini istedim. Böyle bir ahşap oymacılığı sanatının olduğunu, yurt dışında bu işlerin çok yaygın olduğunu bilmelerini istiyorum. Halen buraya getiremediğim çok sayıda ürünüm var. Daha uygun bir yer olursa onları da koyacağım. Buraya çok emek verdim. Burayı tamamen kendi çabamla yaptım. Bir hayali gerçekleştirmiş oldum. Yurt dışında gezdiğim ülkelerde bunun bir örneğini görmedim."

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Koleksiyonevinin Yalova'ya değer katacağını vurgulayan Evciman, "Bundan sonraki hedefim bunu daha da büyütmek çünkü halen toplamaya devam ediyorum. Daha özel ürünler bulmaya çalışıyorum. Bunun dünyada bir ilk olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Örneğini görmedim ama bunu daha da büyütebilir, ekleyebilir, daha profesyonel hale getirebilirsem Yalova'ya bir marka katacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda da mutluyum." ifadesini kullandı.