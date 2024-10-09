7 ilden 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın, siyasi partilere, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.
Grup toplantısının ardından 7 ildeki 13 ilçe ve belde belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan yeni üyelere rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI
- Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut (HDP'den istifa etti)
- Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Batman Beşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar (İYİ Parti'den istifa etti)
- Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran (Demokrat Parti'den istifa etti)
- Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer (Bağımsız)
- Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal (Bağımsız)