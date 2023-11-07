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66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek Operasyonları kapsamında 715 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin detayları da paylaştı.

07.11.2023 - 08:41 |
66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 şüpheli gözaltında

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 66 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen Mercek Operasyonları kapsamında;

526 Ruhsatsız Tabanca,

35 Kurusıkı Tabanca,

10 Uzun Namlulu Tüfek,

58 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

715 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız!

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilimizde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler:

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* İstanbul'da 116 tabanca 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 149 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* İzmir’de 33 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Adana’da 25 tabanca ele geçirildi. 38 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Konya’da 25 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

* Bursa’da 24 tabanca ele geçirildi. 29şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Mersin’de 24 tabanca ele geçirildi. 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Gaziantep’te 23 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

* Samsun’da 21 tabanca ele geçirildi. 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.

Aziz milletimiz müsterih olsun: müsterih olsun: Ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

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66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 şüpheli gözaltında