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65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Bakan Koca'dan flaş uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş ve üzeri büyüklerimizdir. Hatırlatma dozu aşıları yapılmalıdır." dedi.

03.02.2022 - 13:02 |
65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Bakan Koca'dan flaş uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Yapılan tüm analizler salgının en çok 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı etkilediğini göstermektedir.

Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş ve üzeri büyüklerimizdir. Hatırlatma dozu aşıları yapılmalıdır. Büyüklerini korumak için gençlerin de aşılarının tam olması gerekir." ifadelerini kullandı.

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