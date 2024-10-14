6 organize suç örgütü çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya,

Mersin’de Hasan Sağsız,

Denizli’de Niyazi Dönmez,

Antalya’da Mustafa Akel,

Gaziantep’te Ümit Öge ve

İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü Jandarma tarafından planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi

Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden;

91’i TUTUKLANDI.

24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.