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6 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

14.10.2024 - 08:24 |
6 organize suç örgütü çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya,
Mersin’de Hasan Sağsız,
Denizli’de Niyazi Dönmez,
Antalya’da Mustafa Akel,
Gaziantep’te Ümit Öge ve
İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü Jandarma tarafından planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi

Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden;
91’i TUTUKLANDI.
24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

6 organize suç örgütü çökertildi

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