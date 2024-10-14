6 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
14.10.2024 - 08:24 |
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya,
Mersin’de Hasan Sağsız,
Denizli’de Niyazi Dönmez,
Antalya’da Mustafa Akel,
Gaziantep’te Ümit Öge ve
İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü Jandarma tarafından planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi
Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden;
91’i TUTUKLANDI.
24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.