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'50 tane dosyam var' diyerek trafikte terör estirdi!

Şişli’de kaza yapan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, "50 tane dosyam var" diyen sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

20.03.2024 - 10:29 | | Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)
'50 tane dosyam var' diyerek trafikte terör estirdi!

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.

50 tane dosyam var diyerek trafikte terör estirdi

Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

50 tane dosyam var diyerek trafikte terör estirdi

Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerden birinin "Benim 50 tane dosyam var ona göre" diyerek ceketini çıkardığı ve diğer sürücünün üzerine yürüdüğü sırada vatandaşların araya girdiği anlar görülüyor. (DHA)

50 tane dosyam var diyerek trafikte terör estirdi

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