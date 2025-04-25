5. yılında 25 bin bebeğe ulaştı

Nutricia Türkiye Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Lideri Sibel Yüksel, İhtiyaç Haritası ile el ele vererek beş yıldır ihtiyaç sahibi binlerce bebeğin çocuk devam sütlerini karşılamaya destek olduklarını belirtti. "Bu süreçte hedeflediğimizden yaklaşık üç kat fazla bebeğe ulaşmayı başardık” dedi.

İhtiyaç Haritası Genel Müdür Yardımcısı Dorukhan Demirbilek ise, "Bu proje ihtiyaç sahibi ailelere yalnızca çocuk devam sütü desteği sağlamakla kalmıyor, bu sene yeni eklenen sağlık uzmanı tarafından hazırlanan eğitim modülü sayesinde, bebek gelişimi ve beslenmesi konusundaki bilgiye erişime destek olarak, yeni bir fayda sunmayı da amaçlıyor” diye konuştu.