5 saatlik kapalı İsrail oturumu! Meclis'teki özel görüşme sona erdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika saat sürdü.

Oturum da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.