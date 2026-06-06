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Gercüş'ün tarlalarında bahar mesaisi: Şafak vaktiyle çiftçiler tarlalara akın ediyor

06.06.2026 - 20:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'ın Gercüş ilçesinde bahar aylarının gelmesi birlikte, bölgedeki çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma dönemine girdi. Kış uykusundan uyanan toprak, çiftçilerin yoğun emeğiyle yeniden canlanırken, Gercüş ve çevre köylerindeki tarımsal faaliyetler drone kameralarına yansıdı.

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Havadan çekilen görüntülerde, kışın ardından gelen ılık hava dalgasıyla birlikte Gercüş ve bağlı köylerinin adeta yeşil bir örtüyle kaplandığı gözler önüne serildi.

2Gercüş'ün tarlalarında bahar mesaisi: Şafak vaktiyle çiftçiler tarlalara akın ediyor

Eşsiz doğa manzaralarının tarım arazileriyle birleştiği bölge, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

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3Gercüş'ün tarlalarında bahar mesaisi: Şafak vaktiyle çiftçiler tarlalara akın ediyor

Drone ile kaydedilen görüntülerde çiftçilerin bağ ve bahçelerdeki renkli ve yoğun mesaisi dikkat çekiyor.

4Gercüş'ün tarlalarında bahar mesaisi: Şafak vaktiyle çiftçiler tarlalara akın ediyor

Bir yanda traktörlerin arkasına bağlanan modern ilaçlama makineleriyle bağların bakımı ve ilaçlaması yapılırken, diğer yanda engebeli arazilerde hala geleneksel yöntemlerin korunduğu görülüyor.

5Gercüş'ün tarlalarında bahar mesaisi: Şafak vaktiyle çiftçiler tarlalara akın ediyor

Bağ ve bahçelerde hummalı bir şekilde çalışan köylüler, yeni sezonun bereketli geçmesi için günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlıyor.

6Gercüş'ün tarlalarında bahar mesaisi: Şafak vaktiyle çiftçiler tarlalara akın ediyor

Toprağın havalandırılması, ağaçların budanması ve ilaçlama işlemlerinin eş zamanlı yürütüldüğü Gercüş köyleri, hem üretimin canlılığını hem de baharın tüm renklerini bir arada barındırıyor.

7Gercüş'ün tarlalarında bahar mesaisi: Şafak vaktiyle çiftçiler tarlalara akın ediyor

Çiftçiler, doğanın sunduğu bu uyanışla birlikte emeklerinin karşılığını alacakları hasat dönemini umutla bekliyor.