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Gündem5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! İki gün önce paylaşmıştı: Bizi ölüm ayırır
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5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! İki gün önce paylaşmıştı: Bizi ölüm ayırır

26.06.2025 - 08:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! İki gün önce paylaşmıştı: Bizi ölüm ayırır

Edirne'de karısını, çocuklarını ve akrabalarını trafik kazasında kaybeden sürücünün, kazadan iki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay İki gün önce paylaşmıştı: Bizi ölüm ayırır

Sürücü Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaştığı görüldü.

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