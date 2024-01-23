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5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

23.01.2024 - 15:53 |
5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatlı tabancaların çalınmış gibi gösterilip, yasa dışı şekilde satıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takip sonunda 18 şüpheliyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler Şanlıurfa'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis’te 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 5 tabanca, 5 tüfek, 462 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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