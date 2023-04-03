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5 il için 'sarı' uyarı! Salı günü başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

03.04.2023 - 08:25 |
5 il için 'sarı' uyarı! Salı günü başlıyor

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgarın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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