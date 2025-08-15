GAZETE VATAN ANA SAYFA
5 ay sürdü, 30 gün bu yolu yürüyecekler! Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da başladı

15.08.2025 - 11:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bahar aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler, havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden ovaya inmeye başladı. Yaklaşık 5 ay boyunca yaylalarda konaklayan göçerler, yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvandan oluşan sürüleriyle birlikte 30 gün sürecek olan meşakkatli bir yolculuğa çıktı.

Şırnak yaylalarına çıkan binlerce göçer ve sürüleri yavaş yavaş kışlaklara gitmek için hazırlanıyor. Yüksek bölgelerde hayvanlarını otlatan göçerler sürülerini 1 ay sonra kışlaklara götürmek için şimdiden yola çıktı.

30 gün yol yürüyecek olan binlerce sürü sıcak bölgelere gitmeye hazırlanıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Hale, Meydan, Faraşin ve Kato yaylalarına gelen binlerce küçükbaş hayvan, havaların soğumasıyla bu yıl erken yaylalardan ayrılmaya başladı.

Her yıl 5 ay kalan göçerler bu yıl küresel ısınmanın etkisiyle karlar çabuk eriyince yaylaların verimlilik oranı düştü. Bu yüzden kışlaklara gidecek olan göçerler şimdiden yola çıktı. Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın yanı sıra sıcak bölge olan Cizre ve Silopi'ye gitmeye hazırlanan çiftçiler sürüleriyle beraber yola koyuldu.

Kerem Atalan isimli göçer, "Bu yıl çok güzel geçti ama erken dönüyoruz. 30 gün yol yürüyeceğiz Şırnak'a gideceğiz sıcak yerlere gidiyoruz buralar çok güzeldi ama mecbur gidiyoruz. Kış aylarını bitirdikten sonra tekrar yaylalara geleceğiz'' dedi.

