Çin'den gelip Trabzon'u esir aldı! Kabus patladı: 1 milyon tanesi doğaya salındı, yine işe yaramadı
Kaynak : AA
Karadeniz bölgesinde özellikle Trabzon'da resmen kabusa döndü. 2017 yılında Çin'den yayılıp Gürcistan sınırından Trabzon'a kadar ulaştı. 2023 ve 2024'te de yoğunluk daha da arttı. Bakanlık 13 ilde harekete geçti. 1 milyon tanesi doğaya salındı.
Karadeniz bölgesinde 13 ili adeta esir aldı. Üreticiler kara kara düşünüyor. Bakanlık kabus karşısında peş peşe adımlar atıyor.
Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 65 bin hektarlık fındık bahçesine yıl içinde 62 bin samuray arısı salındı.
İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AA muhabirine, fındık üreticilerinin bereketli hasat dönemi geçirmesini temenni ederek, bu yıl fındıkta kahverengi kokarca, külleme, zirai don ve kuraklık gibi çeşitli sıkıntıların yaşandığını söyledi.
Kaplan, Çin'den dünyaya yayılan kahverengi kokarca zararlısının 2017'de Gürcistan sınırından Trabzon'a kadar ulaştığını, 2023 ve 2024'te de yoğunluğunun arttığını anlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2025 eylem planı kapsamındaki uygulamalar sayesinde zararlının bu yıl baskılandığını ifade eden Kaplan, Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında Karadeniz'deki 13 ilde mücadele toplantıları gerçekleştirildiğini kaydetti.
Kaplan, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce kokarcayla mücadele çalışmalarının gün gün takip edildiğini vurgulayarak, fiziksel ve biyolojik mücadeleye ağırlık verdiklerini belirtti.
Kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla geçen sene fındık bahçelerine 10 bin samuray arısı salındığını anımsatan Kaplan, "Bu sene 62 bin adet, bu gelişmeler o kadar kolay değil." dedi.
Kaplan, geçen yıl birçok enstitüde samuray arısı üretildiğini dile getirerek, "Türkiye'de 1 milyon samuray arısı doğaya salındı. Şu an arkadaşlarımız doğada kokarca yumurtaları üzerindeki samuray arılarının parazitlemesini takip ediyorlar. Bunları raporluyorlar, çok güzel bir adaptasyon sürecinden geçiyoruz." diye konuştu.
Kahverengi kokarcayla mücadele noktasında kışlaklarda feromon tuzakların kurulduğunu ifade eden Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:
"Bakanımızın destekleriyle bu yıl şu ana kadar 15 bin feromon tuzak dağıttık ve 15 bin daha temin ettik, tekrar dağıtacağız. Buradaki sistemimiz tüm bahçeyi ilaçlamak yerine belli koordinatlarla feromonları yerleştiriyoruz. O feromonun kokusuna gelen kokarcaların bulunduğu ağacı 3-5 gün arasında ritmik olarak ilaçlıyoruz. O kokuya tüm bahçeden bir noktaya toplanıyorlar. Yani 'cezbet öldür, topla öldür' şeklinde. Şu anda güzel bir mücadele ettik ve baskıladık."