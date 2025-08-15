Çin'den gelip Trabzon'u esir aldı! Kabus patladı: 1 milyon tanesi doğaya salındı, yine işe yaramadı

8

Kahverengi kokarcayla mücadele noktasında kışlaklarda feromon tuzakların kurulduğunu ifade eden Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:



"Bakanımızın destekleriyle bu yıl şu ana kadar 15 bin feromon tuzak dağıttık ve 15 bin daha temin ettik, tekrar dağıtacağız. Buradaki sistemimiz tüm bahçeyi ilaçlamak yerine belli koordinatlarla feromonları yerleştiriyoruz. O feromonun kokusuna gelen kokarcaların bulunduğu ağacı 3-5 gün arasında ritmik olarak ilaçlıyoruz. O kokuya tüm bahçeden bir noktaya toplanıyorlar. Yani 'cezbet öldür, topla öldür' şeklinde. Şu anda güzel bir mücadele ettik ve baskıladık."