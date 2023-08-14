49/3 Trafik Cezası Kodu Nedir? 49/3 Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Kara Yolları Trafik Kanunun kurallarına uymayan bazı sürücülere farklı tutarlarda cezai işlemler uygulanır. Bu suçlar ise, pek çok çeşide ayrılabilir. Bu trafik cezalarından birisi ise, 49/3 trafik cezası olarak bilinir. E-Devlet üzerinden plaka sorgulaması gerçekleştiren vatandaşlar araçlarına 49/3 trafik cezası yazılıyor. 49/3 Trafik cezası kodu ihlal edildiği zaman şu madde uygulanır:

“Ticari bir amaçla yolcu ve yük taşıma işi yapan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine uygun olmayan bir şekilde taşıt kullanması ve bu kişilere taşıt kullandırılması”

49/3 Cezası Ne Kadar?

2022 yılında Trafik İdari Para Cezası Rehberi'ne göre de 49/3 Trafik cezası için de araç sahibine 427 TL, sürücüye 196 TL İşleten ya da teşebbüs sahibine de 888 TL ceza kesilir. Ceza tutarı az diye önemsemezseniz de 20 ehliyet puanı vardır. Aynı zamanda bunun da erken ödeme indirimi bulunuyor. 49’a 3 ceza maddesindeki trafik cezası için %25 indirimli ödeme imkanı ise, sadece 49a 3 cezası size tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün geçerlidir.

İlk 15 gün içinde ödeme yapıldığı zaman sürücüye % 25 indirimli olacak şekilde 147 TL, araç sahibine ise, % 25 İndirimli 320,25 TL, teşebbüs sahibi ya da işletene % 25 İndirimli 666 TL şeklinde tahsil edilir. Trafik cezaları bankalar ya da PTT aracılığı ile ödenir. Bunun dışında e-devlet sistemi aracılığı sürücülerin cezaları ortaya çıkar. Bu nedenle de e-devlet üzerinden kredi kartı ve taksitli ödeme yapmak da mümkündür.

49/3 Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik para cezalarına itiraz etmek istiyorsanız öncelikle bunun için gerekli evrakları toplamanız gerekir. Bu itirazı ise, sulh ceza hakimliğine yapılır ve bunun için de tarafınızdan herhangi bir ücret talep edilmez. Eğer mahkeme itiraza rağmen sizi haksız bulursa bu mahkeme masraflarını ve cezayı cezai işlem uygulanan kişi karşılar.

Eğer itiraz hakkınızı mahkeme haklı bulursa cezayı önceden ödemiş olsanız da iadesine ya da hiç ödememişseniz itirazın kabulü yönünde karar verir. Cezai işlem uygulanan kişi, on beş gün içinde trafik para cezasının Sulh Ceza Hakimliğine ya da otuz gün içinde İdare mahkemesine bir dilekçe vererek trafik cezasına itiraz yapabilir.