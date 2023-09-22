47/1A Trafik Cezası Kodu Nedir? 47/1A Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

47/1-a trafik cezası kodu, trafiğin akışını denetlemekle görevli olan zabıta ve diğer yetkililerin sergilediği uyarı işaretlerine uyulmaması halinde verilmektedir. Bu ceza kodu, 2918 sayılı olan Karayolları Trafik Kanunu’nun 47. maddesinin 1-a bendinde yer almaktadır. 47/1-a Trafik cezası kısaca polisin araç kullanan sürücülere karşı dur ihtarında bulunması sonucu kişinin durmadan yoluna devam etmesi ile uygulanır. Halk dilinde ise çevirmeden kaçmanın cezası olarak bilinen trafik ceza kodudur.

47/1A Cezası Ne Kadar

47/1-a trafik cezası işleme alındığında sürücü belli bir miktar ödeme yapar. 2022 yılı itibarıyla bu tutar, 427 TL değerinde belirlenmiştir. Ancak bu rakam, 47/1-a trafik cezasının tebliğ edildiği tarihiden sonraki 15 gün içerisinde ödendiği taktirde cezaya %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Ayrıca 47/1-a cezasını beyanlı olarak ödemek mümkündür. Aracın plakasına cezai işlem uygulandıktan sonra E-devlet sistemine bir bildirim gelmektedir. % 25 indirimli olarak cezayı kredi kartı ile ya da taksitle ödeme imkanı bulunmaktadır.

47/1-a Cezası İndirimli Tutarı Ne Kadar

47/1A cezası alan kişiler indirim tutarını merak etmektedir. Normal şartlarda 2022 yılı için 47/1-a cezası 427 TL iken erken ödeme indirimi sayesinde daha uygun fiyata ödenmektedir. 47/1a ceza kodu için %25 indirimli erken ödeme imkanı yalnızca cezanın sürücüye tebliğ edildiği günden sonraki 15 gün geçerli olmaktadır. Bu süre aralığında ödeme yapıldığında ise 320,25 kuruş ödeme yapılmaktadır.

47/1a Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Bu durum 47 1a ihlalinin olup olmaması ile değerlendirilmektedir. Kaza sonrası sadece “47 1a kodunu ihlal etmedim” düşüncesi ile itiraz etmek doğru değildir. Çünkü ilgili madde oldukça açık ve net bir şekilde tanımlanmış. Bu nedenle araç içi kamera gibi somut bir delil olması çok önemlidir.

Ancak kesin bir delil ile kanıtlama ihtimali olan vakalarda itiraz için hazırlanan dilekçe olayın yaşandığı il sınırları içerisindeki itiraz sulh ceza amirliğine sunulur. Gerekli evrak ve kanıtlarla birlikte mahkemeye başvurulur. Sürücü haklı ise mahkemelerde lehine sonuç alması muhtemeldir.