47/1 C Trafik Cezası Kodu Nedir? 47/1 C Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

47/1 C trafik cezası kanununda yer aldığı maddeye göre sürücülerin trafik levhalarına uymaması sonucunda cezai işlem uygulanmaktadır. Kara Yolları Trafik Kanunu içerisinde bu madde yer almaktadır. Buna göre trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasak olmaktadır. Bu kuralı sürücülerin çiğnemesi halinde para cezası ve ceza puanı verilmektedir.

Trafik işaretleri levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak yasaklanmaktadır. Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu başlıklı 47. maddesine göre 47/1 C maddesinden ceza işlemi uygulanmaktadır.

47/1 C Cezası Ne kadar?

47/1 C trafik cezası kodu işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleri ile belirlenen veya gösterilen hususlara uyulmaması sonucunda verilmektedir. Bunun sonucunda 196 TL idari para cezası uygulanmaktadır. 47/1 C trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cezanın ödenmesi durumunda %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Böylece sürücüler 15 gün içerisinde ödeme yaparlar ise 147 TL olarak indirimli ödeyebilirler. Bununla beraber sürücülere 20 ceza puanı verilmektedir.

47/1 C Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Sürücülerin trafik levhalarına ve cihazlarına uymaları zorunlu olmaktadır. Bunlara uyulmaması halinde ceza işlemleri uygulanır. 47/1 C trafik cezasına itiraz edilmesi mümkündür. Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen müracaat edilerek itiraz edilebilir. Sürücüler itiraz edebilmeleri için şu evrakları hazırlamaları ve müracaat etmeleri gerekir:

- 47/1 C trafik cezasına itiraz edildiğini belirten dilekçe

- 47/1 C trafik cezası fotokopisi

- 47/1 C trafik cezası tebligatı fotokopisi

- Ruhsatın fotokopisi

- Sürücü kimlik fotokopisi

- Sürücü ehliyet fotokopisi

- Eğer haklı olduğunu belirten bir delil var ise bununla ilgili ek dokümanların hepsi toplanarak Sulh Ceza hakimliklerine şahsen başvurulması gerekir.