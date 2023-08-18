46/2-C Trafik Cezası Kodu Nedir? 46/2-C Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Bu trafik cezası kodu trafikte art arda yapılacak olan şerit değiştirme durumu ile verilen bir cezadır. Özellikle trafikte kazaya sebep olabilecek ya da trafiğin önemli oranda aksamasına neden olacak durumlar karşısında, bu trafik ceza kodu devreye girer. 46/2 c olarak bilinen trafik cezası, idari para cezasına çevrilir ve belirli tarihler doğrusunda ödenmesi gerekir. Son zamanlarda özellikle çok fazla yapılan durumlar içerisinde yer alır. Böyle durumlar karşısında ise ciddi anlamda trafik kazaları yaşanabilir ya da trafik önemli oranda aksayabilir.

46/2-C Cezası Ne Kadar?

Aksi bir durum bulunmadığı sürece trafikte arka arkaya şerit değiştirmek cezaya tabi olur. Özellikle trafikte kaza ve aksatma durumları yaşanmaması için şerit değiştirmek yasaktır. Böyle durum söz konusu olduğu vakit ise sürücüler için ilgili madde üzerinden idari para cezası verilir. Bu para cezası ise şu an güncel olarak 427 TL şeklinde belirlenmiş durumdadır. Sürücüler ve araç sahipleri cezanın verilmiş olduğu tarihi ile birlikte, son gününe kadar bu aralık içerisinde parayı ödemesi gerekir. Tabii aynı zamanda sürücüler ve araç sahipleri yine itiraz hakkını kullanarak o durumu bekleyebilir.

46/2-C Trafik Cezası Koduna Nasıl İtiraz Edilir?

46/2 C Trafik cezasına tabi olan sürücüler, eğer bunun doğru olmadığını düşünüyorsa itiraz hakkını kullanabilir. Bunun incelenebilmesi için ise ceza alan kişi Sulh Ceza hakimliği kapsamında başvuru gerçekleştirebilir. Yapılan başvuru özel olarak hazırlanmış dilekçe dahilinde ele alınmaktadır. Sonuç olarak ilgili belgelerin hazırlanması üzerinden dilekçe eşliğinde başvuru tamamlanır. Burada yapılan inceleme belirli bir süre içerisinde sürücülere ulaştırılır. Eğer sonuç olumsuz ise o vakit ev sahipleri ceza ödemek zorunda kalır. Ancak eğer sonuç olumlu ise o vakit trafik cezası ortadan kalkabilir. Hangisi olursa olsun buradan çıkacak sonuç son karardır.