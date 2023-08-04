40 üniversite için yeni karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı kararıyla, 8 fakültenin ismi değiştirildiği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'ndeki İslami İlimler Fakültelerinin isimleri İlahiyat Fakültesi olarak değişirken Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesindeki mühendislik fakülteleri ile Kırıkkale Üniversitesi'nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin isimleri ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi oldu.

Öte yandan 38 enstitü, fakülte ve yüksekokulun daha kapatılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre; Batman Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Finansal Bilimler Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ile Ziraat Fakültesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Çukurova Üniversitesi'nde ise Turizm Fakültesi kuruldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi, Sinop Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi, Alanya Üniversitesi'nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Atılım Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesi, Biruni Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Haliç Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırıldı.

İstanbul Arel Üniversitesi'nde mimarlık ile mühendislik fakülteleri kurulurken, İstanbul Atlas Üniversitesi'nde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu.

KTO Karatay Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sanko Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi, Ostim Teknik Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu ile Endüstriyel Tasarım Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ege Üniversitesi'nde Organ Nakli Enstitüsü, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uşak Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapatıldı. Aynı rektörlük bünyesinde Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Taşkent Hemşirelik Fakültesi kuruldu.