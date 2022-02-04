4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

BAKAN KOCA: VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK

Bakan Koca tabloyla ilgili "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.