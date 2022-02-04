4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 111 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 oldu.
04.02.2022 - 19:48 |
BAKAN KOCA: VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK
Bakan Koca tabloyla ilgili "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.