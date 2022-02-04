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Gündem4 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
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4 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

04.02.2022 - 10:11 |
4 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

4 PKKlı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

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