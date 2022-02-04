4 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
04.02.2022 - 10:11 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.