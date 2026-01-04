4 Ocak 2026 bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ile Antalya çevreleri ve Batı Karadeniz ile Samsun ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.