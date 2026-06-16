Bu işi yapan sadece 3 kişi kaldı! Köy köy gezip topluyor! Bulduğu parçalar servet değerinde satılıyor

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Gaziantep'te bu mesleği yapan birkaç kişi kaldığını söyleyen Kızılaslan, "Geçmişten izler taşıyan, hikayesi olan halı ve kilimleri geleceğe aktarıyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bu meslek daha çok Antalya, Kapadokya, İzmir, İstanbul Kapalıçarşı ve Sultanahmet gibi turistik bölgelerde yapılıyor. Gaziantep'te ise bu mesleği sürdüren 2-3 kişi kaldı. Bu işi bilen de pek yok. Biz, babadan öğrendiğimiz için devam ettiriyoruz. Bu meslekte çırak yetişmiyor. İşi ustadan ve babadan birebir öğrenmek, mesleğin içinde yetişmek gerekiyor" diye konuştu.