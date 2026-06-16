PROJE OKULLARI 2026 Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Proje Okulu Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı mı? İşte Son Dakika Gelişmeleri

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SIKÇA SORULAN SORULAR



Proje okulları atama sonuçları 2026 açıklandı mı?

Hayır, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Geçmiş yıllara göre birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor, ancak kesin tarih yoktur.



Sonuçlar nereden öğrenilecek?

MEB’in resmi internet sitesi ve duyuru ekranları üzerinden açıklanacaktır.



Sonuçlar erken açıklanabilir mi?

Evet, değerlendirme süreci hızlı tamamlanırsa beklenenden önce açıklanabilir.



Kimler proje okuluna atanabilir?

Belirlenen şartları sağlayan öğretmenler başvuru yapabilir ve değerlendirme sonrası atanabilir.