İstanbul'da dev kentsel dönüşüm hamlesi: 36 yıllık sitede başladı

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Büyükçekmece’de, muhtemel Marmara Depremi’nde yıkılma riski bulunan yapıların, kentsel dönüşüm çalışmalarına bugünde devam edildi. Ekinoba Mahallesi’nde bulunan 1990 yapımı, 11 blok, 312 bağımsız bölümden oluşan Emka Ulu Sitesi’nin kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yıkım işlemleri Büyükçekmece Belediyesi katkılarıyla başladı. Yıkım çalışmalarına, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’de katılarak, görevlilerden bilgiler aldı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan vekili Çebi, "Burası Ekinoba’nın en büyük sitelerinden birisi. 1990 yılında inşa edilmiş, toplam 11 blok üzerinde 312 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yapılan testlerde buranın yüksek riskli bina sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra firmalarla kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Yıkım aşamasında buradayız. Yıkımdan sonra da içerisinde kapalı otoparkı yeşil alanları, modern mimarisi ile toplam 412 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Yine burası devletimizin verdiği yarısı bizden kampanyasından da faydalanacaktır" dedi.