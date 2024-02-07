4 ilde kar tatili

Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

VAN

Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Saray Kaymakamlığı ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlananma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

AĞRI

Ağrı’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerimizin genelinde, Tutak ve Patnos ilçelerimizde ise köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için; 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

​Öte yandan Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erkem uyarı merkezince Ağrı’da bugün ve yarın olmak üzere kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşım aksamaları gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ARDAHAN

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti. İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini ifade eden Vali Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen" ifadelerini kullandı.



Ardahan’da kent merkezine aralıksız yağan kar 1 metreye ulaştı.

Haberin Devamı