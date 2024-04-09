4 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-22' operasyonu: 14 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-22’ operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu; Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı" dedi