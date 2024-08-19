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39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Bakan Işıkhan paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

19.08.2024 - 10:26 |
39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Bakan Işıkhan paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

 

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