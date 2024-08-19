39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Bakan Işıkhan paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/JmD98Qdbp2 pic.twitter.com/VUKSqRWZKy — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 19, 2024