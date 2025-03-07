387 milyon liralık dev vurgun! Bakan Yerlikaya açıkladı: 22 kişi tutuklandı, 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulundu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla'da 'danışmanlık, teknoloji, yatırım' adıyla paravan şirket kurarak, vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta operasyonlar düzenlendiğini hatırlatarak, "Operasyonlarımızda 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Lütfen, SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla size iletilen linkleri güvenli olduğundan emin değilseniz açmayın" dedi.

'1 MİLYAR 300 MİLYON TL İŞLEM HACMİ BULUNDU'

Yerlikaya, şüphelilerin; sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulunduklarını belirterek, "Şüphelilerin; ikna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları ve mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları ve toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün vatandaşlarımızı yaklaşık 387 milyon TL dolandırarak mağdur ettikleri ve şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. (DHA)