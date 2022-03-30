GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum
HaberlerGündem Haberleri 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum
ABONE OL

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

30 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 993 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

30.03.2022 - 22:15 |
30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 14 bin 993 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 oldu. Bir günde toplam 277 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 856 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 940 bin 492’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı İşte vefat ve vaka sayısında son durum

GÜNCEL HABERLER

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu

Spor kanunu teklifi komisyondan geçti

Spor kanunu teklifi komisyondan geçti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

Sıradaki Haber
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu

Sıradaki Haber
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 30 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 30 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

Sıradaki Haber