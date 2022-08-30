30 Ağustos Zafer Bayramı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100'üncü sene-i devriyesinde zat-ı halinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere devam etmektedir. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

BİR TÖREN DE DEVLET MEZARLIĞI'NDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'den sonra Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk koyan Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Bu tarihi günde bize emanetiniz olan kıymetli aile efradınız ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik içinde 2023'e ulaştırmakta kararlıyız."