3. sınıf öğrencisi Ahmet'ten alkışlanacak hareket

Deligöz, deprem bölgesine gönderilmek üzere bisiklet almak için biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

Deligöz, bin 165 TL'yi deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması üzere Ziraat Bankası aracılığıyla AFAD'a gönderdi.

İzlediği haber programında depremden etkilenen çocukları görünce böyle bir karar aldığını belirten Deligöz "Haberlerde depremden etkilenen kendi yaşıtım çocukları gördüm, onların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve onlara yardımcı olmak için bisiklet için biriktirdiğim parayı gönderdim. Kardeşlerim deprem bölgesinde, aç, susuz soğuktan donarken ben bisiklet süremem" dedi.