GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3. sınıf öğrencisi Ahmet'ten alkışlanacak hareket
ABONE OL

3. sınıf öğrencisi Ahmet'ten alkışlanacak hareket

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yardım seferberliğinin en güzel örneklerinden birisini ise Erzurum'da yaşayan 3. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Deligöz gösterdi.

14.02.2023 - 10:16 |
3. sınıf öğrencisi Ahmet'ten alkışlanacak hareket

Deligöz, deprem bölgesine gönderilmek üzere bisiklet almak için biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere bağışladı.
Deligöz, bin 165 TL'yi deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması üzere Ziraat Bankası aracılığıyla AFAD'a gönderdi.

Deprem felaketinde 9. gün! Son durum açıklandı
DEPREM
Deprem felaketinde 9. gün! Son durum açıklandı

İzlediği haber programında depremden etkilenen çocukları görünce böyle bir karar aldığını belirten Deligöz "Haberlerde depremden etkilenen kendi yaşıtım çocukları gördüm, onların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve onlara yardımcı olmak için bisiklet için biriktirdiğim parayı gönderdim. Kardeşlerim deprem bölgesinde, aç, susuz soğuktan donarken ben bisiklet süremem" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Enkazdan 36 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Naz yaşadıklarını anlattı

Enkazdan 36 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Naz yaşadıklarını anlattı

THY, bugün 89 seferle 16 bin 268 depremzedeyi tahliye edecek

THY, bugün 89 seferle 16 bin 268 depremzedeyi tahliye edecek

Bakan Akar açıkladı: Terhisler planlanan zamanda yapılacak

Bakan Akar açıkladı: Terhisler planlanan zamanda yapılacak