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3 padişah 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe nine yeni yaşını kutladı

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 126 yaşındaki Ayşe Bayrı, yıllara meydan okuyor.

21.06.2024 - 11:03 | | İHA
3 padişah 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe nine yeni yaşını kutladı

Osmanlı'nın son üç padişahı Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden 5 çocuk sahibi Ayşe Bayrı'nın 20 de torunu bulunuyor.

3 padişah 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe nine yeni yaşını kutladı

Seçim çalışmaları sırasında farkına vardığı asırlık çınarın yaşına şaşırıp merak ederek evine giden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, “Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye’de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici” dedi.

3 padişah 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe nine yeni yaşını kutladı

Ayşe ninenin kızı Cemile Demirci, gününü dualar okuyarak geçiren annesinin evlatlarına hacca gitmeyi tavsiye ettiğini söyledi.
Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da Türkiye’nin en yaşlısı olan Ayşe Bayrı’yı ziyaret etti. Başkan Uzun, elini öpüp hayır duasını istediği 1 Temmuz 1898 doğumlu Bayrı’nın sağlık durumu hakkında çocuklarından bilgi aldı.

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