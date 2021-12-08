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Gündem3 oto tamirci suç örgütü kurdu! Hurda araçların motor ve şasi numaralarını...
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3 oto tamirci suç örgütü kurdu! Hurda araçların motor ve şasi numaralarını...

Gaziantep’te 3 oto tamircisi suç örgütü kurdu, çalıntı araçlara hurdaya çıkmış araçların motor şasi numaralarını çakıp tüm Türkiye’ye sattı. Polis 23 kişiyi bu şekilde piyasaya satan 55 otomobille birlikte gözaltına aldı.

08.12.2021 - 10:27 |
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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, son yılların en ilginç ‘oto change’ çetesi operasyonu Gaziantep’te yapıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 otomobil tamircisini izlemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, hurda araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı araçlara çakıldığı ve piyasada satıldığı belirlendi.

3 OTOMOBİL TAMİRCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, 3 otomobil tamircisi ile bunların yaptığı change otoların satışını yapan 20 kişi gözaltına alındı.

55 CHANGE OTOYA EL KONULDU

Çete üyelerinin 30 ayrı ile sattıkları 55 adet change otoya el konuldu.

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