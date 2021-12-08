3 oto tamirci suç örgütü kurdu! Hurda araçların motor ve şasi numaralarını...

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, son yılların en ilginç ‘oto change’ çetesi operasyonu Gaziantep’te yapıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 otomobil tamircisini izlemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, hurda araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı araçlara çakıldığı ve piyasada satıldığı belirlendi.

3 OTOMOBİL TAMİRCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, 3 otomobil tamircisi ile bunların yaptığı change otoların satışını yapan 20 kişi gözaltına alındı.

55 CHANGE OTOYA EL KONULDU

Çete üyelerinin 30 ayrı ile sattıkları 55 adet change otoya el konuldu.