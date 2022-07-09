3 ili sağanak yağış vurdu! Sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarında tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Alpu ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesinde Ali Osman Çetinkayaya ait evi su bastı. Evdeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. AFAD ve jandarma ekiplerince evde hasar tespit çalışması yapılırken, Çetinkaya ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi. Bozan Mahallesinde ise tarlada bulunan barakanın çatısı uçtu. İlçenin bazı yollarında yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkisi ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerledi. Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.

SELE KAPILAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde etkili olan sağanakta, evlerinin önünde oturan Asiye Bikmen (68) ve oğlu Sinan Bikmen (39) sel sularına kapıldı, evlerinin etrafındaki duvarlar yıkıldı. Yaralanan Sinan Bikmen köylüler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesi Asiye Bikmen ise hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Asiye Bikmen'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.