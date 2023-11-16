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3 ilde 'torbacı'lara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kars merkezli 3 ilde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

16.11.2023 - 13:51 |
3 ilde 'torbacı'lara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kars, İstanbul ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde; 151,31 gram metamfetamin, 14,68 gram bonzai ham maddesi, 12,94 gram esrar ile suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 300 TL, 420 dolar ve 250 euro ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kars'a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. (44) ile M.Y. (33) tutuklandı; diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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