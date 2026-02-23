3 ilde girişimcilere dev destek! Başvuru süreci başladı, istihdamı artıracak hamle...

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.02.2026 - 11:41Güncellenme Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile girişimcilere önemli destek sağlanacak. Üretim kapasitesini artıran, katma değeri yüksek ve istihdam oluşturan projeler öncelikli olarak desteklenecek; başvurular 2 Mart–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2026 yılı çağrısı Zonguldak Valiliği tarafından duyuruldu. TR81 Batı Karadeniz Bölgesi'ni kapsayan program ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerindeki girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Zonguldak Valiliğinden yapılan resmi açıklamada, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirecek projelere öncelik verileceği vurgulanarak, "Üretim kapasitesini artıracak, katma değeri yüksek ve teknoloji odaklı yatırımları teşvik edecek, bölgesel rekabet gücünü güçlendirecek, nitelikli istihdam oluşturacak öncelikli yatırım alanları desteklenecektir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu teşvik programından yararlanmak isteyen yatırımcılar için başvuru takvimi 2 Mart ile 15 Mayıs 2026 tarihleri olarak belirlendi. Yatırım planı olan bölge esnafı ve iş insanları; teknik bilgilendirme, süreç yönetimi ve yönlendirme hizmetleri için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) bünyesindeki Zonguldak, Karabük ve Bartın Yatırım Destek Ofislerine davet edildi.

Programa ilişkin detaylı çağrı metni ve başvuru rehberinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerel Kalkınma Hamlesi resmi internet platformu üzerinden erişime açıldığı bildirildi.

 

