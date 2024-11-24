3 ilde eğitime kar engeli! Açıklamalar art arda geldi

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAYSERİ’DE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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ADANA'DAN TATİL HABERİ GELDİ

Adana’nın yüksek kesimlerindeki Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kentin yüksek rakımlı Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 24.11.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda ve merkez dışındaki köy okullarımızda 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimizin 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.