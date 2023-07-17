3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameye göre 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak

üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Kararname ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Eş durumuna bağlı atamalar kura kararnamesinin ardından yapılacak

HSK tarafından yayımlanan kararnameye göre kararname sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacak. Eşi aday olan hakim ve savcıların eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacak. Yayımlanan kararnamede, “Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Hakim Savcı Atanma Talep Formu' başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.