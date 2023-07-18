3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Birinci Dairesi tarafından Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Yayımlanan kararnameye göre aralarında 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı olmak üzere 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı mensubu toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnamenin yayımı sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamaların yapılacağı belirtilirken, eşi aday olan hakim ve savcıların eş durumuna bağlı atamalarının kura kararnamesinden sonra yapılacağı ifade edildi.



ADALET BAKANI TUNÇ KARARNAME HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Adli ve Yargı Kararnamesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



20 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldığını ve Karasu Adliyesi'ne ilk kez Cumhuriyet Başsavcısı atandığını da ifade eden Bakan Tunç, "Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Tatvan'da ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlanmış ve ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapılmıştır. Yargıtay'a da 40 tetkik hakimi, 4 Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleştirilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinde mevcut dairelere ilave olarak, 4 ceza dairesi, 11 hukuk dairesi olmak üzere toplam 15 daire faaliyete geçirilecektir. Bölge adliye mahkemelerine 291'i üye hakim, 38'i Cumhuriyet savcısı, 55'i daire başkanı olmak üzere (bölge adliye mahkemelerinin kendi içerisindeki yer değişikliği ile birlikte) toplam 384 atama gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı.



YENİDEN İNCELEME İÇİN SON TARİH 20 TEMMUZ



Yayımlanan Kararname'de, Kararname ile ataması yapılmayanların yeniden inceleme haklarının bulunmadığı belirtilirken; Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenlerin ise taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Hakim Savcı Atanma Talep Formu' başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerektiği belirtildi.