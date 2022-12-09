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282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

09.12.2022 - 06:54 | | Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)
282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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